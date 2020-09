Une nouvelle fusillade a éclaté lundi soir à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, faisant deux morts âgés de 17 et 25 ans, et un blessé de 16 ans. Au lendemain de ce nouveau drame, les habitants du quartier Soubise, de plus en plus en proie à des règlements de compte, se disent "impuissants".

"On ne sait plus comment arrêter ça" : après une nouvelle fusillade à Saint-Ouen, des habitants désemparés

Des cris d'enfants, une cour d'école... Le quartier Soubise, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), continue de vivre normalement. Mais à 200 mètres de là, lundi 14 septembre, deux jeunes de 17 et 25 ans sont morts tués par balles dans un probable règlement de comptes. Un autre jeune de 16 ans a lui été retrouvé blessé, et emmené à l'hôpital. Un drame qui en rappelle d'autres ces derniers mois. En juillet notamment, un homme avait été grièvement blessé par balles dans le même quartier.

"C'est choquant, on ne se sent plus en sécurité dans notre quartier", explique Aurélie, 20 ans, qui a grandi ici. "On se dit qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose de grave. C'est devenu fréquent, on ne sait plus comment arrêter ça." Son amie Anissa, 21 ans, se dit elle "impuissante". "Je passe tous les jours dans cette rue, peut-être qu'un jour je prendrai une balle perdue", s'inquiète la jeune femme. "Je suis peut-être pessimiste, mais je pense que rien ne va changer."

"Les gens, ici, ils ont peur"

David, lui, est beaucoup plus cru dans ses paroles. "Je pense que deux morts, ce n'est pas assez. Ça ne suffira pas à faire réagir nos politiques", explique-t-il. Depuis quelques mois, il a vu la situation empirer. "Avant, il y avait trois descentes de police par jour. Aujourd'hui, ils sont là, mais ils ne s'arrêtent plus", déplore-t-il.

Pedro acquiesce. "C'est l'Etat qui a laissé faire", indique celui qui vit depuis 62 ans à Saint-Ouen. Mais presque immédiatement, il est coupé par un jeune de la cité qui lui demande pourquoi il s'exprime au micro. Le ton monte. "Tu vas me tuer ?", s'écrie Pedro. "Tue-moi la prochaine fois ! Moi, j'assume ! Les gens, ici, ils ont peur", affirme-t-il. "Pour moi, la solution, c'est de déménager et de partir ailleurs, comme l'ont fait les trois quarts des habitants." Tous ses amis restent silencieux.

Une police de proximité

Face à ces règlements de compte en série, le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, Eric Coquerel, appelle lui à constituer une police de proximité. "Ça ne peut pas être des policiers qui, de temps en temps, viennent de l'extérieur. Il faut des policiers présents physiquement qui connaissent les gens", demande le député. "Ils vont aller voir un gamin de 13 ans en train de devenir guetteur [chargé de donner l'alerte en cas d'intervention de la police] pour lui demander 'mais qu'est-ce que tu fais ?', et ils vont connaître ses parents. Il y a ce rôle de prévention."

Eric Coquerel appelle aussi à faire revenir des "médiateurs, des commissariats de quartier, il faut des moyens". "Ce n'est pas qu'il y a une récession de la République, mais c'est l'inverse. Ils se sentent abandonnés par la République, et ils ont raison." Le député La France insoumise réclame également "plus de moyens donnés aux enquêtes judiciaires" pour remonter à la source des trafics.