"On ne veut pas de chasse aux sorcières" dit un représentant toulousain du syndicat des officiers de police

Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur a pris la parole ce lundi en conférence de presse, sous la pression d'Emmanuel Macron. Il a prôné une "tolérance zéro" contre le racisme dans les forces de l'ordre alors que de nouvelles manifestations sont prévues ce mardi partout en France (et à Toulouse mercredi, à 18h au Capitole) contre les violences policières et en réaction à la mort de George Floyd aux États-Unis. Christophe Miette, représentant à Toulouse du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, le principal syndicat des officiers de police, réagit à ces annonces au micro de France Bleu Occitanie.

"Ca fait des années qu'on demande des formations"

Christophe Miette a rappelé que son syndicat demande depuis longtemps plus de formation, ce qu'a promis Christophe Castaner ce lundi. Le ministre veut aussi renforcer l'usage des caméras-piétons en cas de contrôle. "On le demande aussi depuis des années mais faute de moyens ce n'est pas installé sur les policiers et les voitures. Mais on est pour". Christophe Miette est aussi pour que le numéro RIO qui permet d'identifier les policiers soit plus visible, "pourquoi pas avec un gros numéro écrit dans le dos comme en Espagne".

"Pas de chasse aux sorcières"

Mais le représentant syndical est beaucoup plus nuancé sur la suspension qui serait systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré de racisme. "La définition de suspicion c'est très très vague, il ne faut pas que cela devienne la chasse aux sorcières", dit Christophe Miette.

Concernant l'interdiction de la méthode d'interpellation dite de l'étranglement, "pourquoi pas", avance le syndicaliste. "Si cette méthode vous ne l'appliquez pas et que vous ne vous entraînez pas vous pouvez faire mal et blesser."