Manche, France

Entre 3 et 5 centimètres sont attendus sur l'ensemble du département de la Manche, peut-être un peu plus sur le Cotentin.

C'est en seconde partie de nuit que la neige va gagner par le sud du département. Elle se généralisera pour la fin de nuit, donnant déjà 1 à 3 cm de neige du nord au sud.

Les températures minimales vont de 0 à -3 degrés sur le Cotentin des côtes vers l'intérieur; elles sont comprises entre -4 et -5 degrés sur le Centre et le Sud-Manche. L'épisode neigeux se poursuit en matinée, pour donner une couche de 3 à 5 centimètres, localement plus sur les hauteurs.

Puis, à partir de la mi-journée, cette neige va se transformer peu à peu en pluie, qui pourra se montrer verglaçante. Sur le Cotentin, le redoux risque de tarder à se montrer: la couche de neige pourrait atteindre jusqu'à 6 cm en première partie d'après-midi, localement plus. Les quantités de neige seront sans doute irrégulières à cause du vent d'est qui reste marqué avec des pointes de 60 à 75 km/h des terres vers les côtes exposées.

Vers le milieu d'après-midi, le risque de pluies verglaçantes atteint le Cotentin. Ensuite, la pluie prend le relais et les températures continuent à se radoucir: en fin d'après-midi, elles atteignent 2 à 5 degrés de l'intérieur du Cotentin vers le bord de mer et le Sud-Manche.

Les services des routes sont prêts

Près d'une centaine d'agents du Conseil Départemental sont prêts à intervenir. Ils agiront en priorité sur les deux-mille kilomètres de routes prioritaires, autrement dit les axes principaux. Ensuite, ils s'attaqueront, si besoin est, aux axes secondaires. Depuis le début de l'hiver, deux mille tonnes de sel ont été été utilisés en 22 jours d'intervention, surtout pour du verglas. Il reste un peu plus de 5000 tonnes de ce sel, donc largement de quoi faire face!