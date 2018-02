Automobilistes bloqués, accidents en pagaille, poids-lourds en portefeuille : les conditions de circulation sont très difficile ce mercredi matin dans le département des Landes en raison des chutes de neige.

Les flocons, qui ont concerné d'abord le sud des Landes en début de matinée ont gagné progressivement tous le département.

Difficultés sur les routes

- Sur l'autoroute A63 : la préfecture des Landes oblige les camions à s'arrêter sur l'aire de stationnement au péage de Castets. Les entrées sont interdites aux camions à Ondres et à Capbreton. Et la circulation est très difficile pour les automobilistes. Des bouchons sont signalés.

#A63 - frontière espagnole fermée aux poids lourds dans le sens Nord-Sud.

Stockage obligatoire des poids lourds sur aire au péage de Castets — Préfet des Landes (@Prefecture40) February 28, 2018

#A63 – entrées interdites aux poids lourds sur A63 à Capbreton et Ondres — Préfet des Landes (@Prefecture40) February 28, 2018

[9h15] Accès toujours interdit aux voitures entre Biriatou (n°1) et Capbreton (n°8) dans les 2 sens de circulation, prudence, @Prefet64, @Prefecture40pic.twitter.com/LTte1zrUDV — Autoroute A63 (@A63Trafic) February 28, 2018

- La circulation est perturbée sur la RN 117 : des voitures patinent et sont arrêtées après Port-de-Lanne en direction de Bayonne. Un camion citerne est en travers sur la chaussée vers Biarrotte.

⚠️circulation difficile sur les routes du Sud du département des #Landes

Limitez vos déplacements s’ils ne sont pas indispensables — Préfet des Landes (@Prefecture40) February 28, 2018

- Des accidents en pagaille sont signalés sur la 4 voies entre Dax et Mont-de-Marsan, mais aussi entre Saint-Sever et Mont-de-Marsan

Transports scolaires

- Pour la RDTL :

Plusieurs transports scolaires sont annulés pour les collégiens d'Amou, de Bonnegarde et Arsague, pour le RPI de Monségur. Aucun transport non plus pour l'entreprise Touyarot sur tout le sud de la Chalosse.

Les Landes sous la neige

Si Meteo France a annoncé seulement quelques centimètres de neige dans les Landes, un auditeur de France Bleu Gascogne en a mesuré davantage :

Un peu de provoc à Mont-de-Marsan, des blagueurs en profitent aussi :

Vidéo tournée à Mont-de-Marsan :