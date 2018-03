Une relative bonne nouvelle pour ce jeudi matin matin, il n'y a pas de verglas sur le Montpélliérain et la franche littorale. Les températures avoisinent les zéro degrés, la neige se transforme progressivement en pluie. Il faut rester très prudents car il reste encore beaucoup de neige sur les chaussées. Les conditions de circulation resteront très compliquées. Il faut absolument éviter de circuler ce jeudi matin.

Bloqués sur l'A9 depuis 13h mercredi, on vit l'enfer"

Pour certains automobilistes, l'enfer dure depuis mercredi matin. Des centaines d'automobilistes sont encore bloqués sur l'Autoroute A9, fermée depuis la mi-journée entre Orange et Narbonne . Parmi ces automobilistes Anthony Jammot, qui est coincé depuis mercredi 13h30 à Montpellier avec ses deux enfants. Il a passé la nuit dans sa voiture.

"On est partis de Marseille vers 11 heures du matin, on s'est retrouvés bloqués vers 13 heures et depuis nous n'avons pas bougé, on vit vraiment l'enfer, mes enfants ont 4 et 2 ans, ils essayent de dormir mais ils sont stressés et sont paniqués. Pour eux c'est une nuit de torture. On a eu la visite de la protection civile qui est venue nous donner de l'eau et des gâteaux pour les enfants. A aucun moment on nous a proposé de nous rapatrier, personne n'est venu nous voir pour prendre de nos nouvelles, c'est incompréhensibles"

Des centaines d'automobiliste sont aussi encore bloqués sur l'A750, beaucoup ont dormi dans leurs voitures.

A Montpellier, la situation est toujours très compliquée aussi, des automobilistes étaient encore bloqués ce jeudi matin à 6 heures au rond point de la Lyre.

La situation va rester très compliquée jusqu'à vendredi car après la neige, ce sont les pluies qui vont s'intensifier toute la journée de jeudi avec du vent d'est, un coup de mer qui pourrait entraîner des inondations. Le département de l'Hérault est toujours en vigilance orange à la neige et au verglas jusqu'à midi.

La préfecture demande aux habitants de ne pas sortir ce jeudi.