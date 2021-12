Neige : des difficultés "jusqu'en milieu de matinée" sur les routes iséroises, un carambolage à Vizille

"La circulation est délicate sur quasiment l'ensemble du réseau des routes iséroises", nous a confié ce vendredi 10 décembre Bernard Perazio, le vice-président du département en charge des routes. La neige tombée durant la nuit provoque encore de nombreuses difficultés, en particulier dans le Nord-Isère.

Les difficultés se sont concentrées ce matin sur l'A48, de Coiranne à Rives, où plusieurs poids-lourds ont glissé et se sont retrouvé en travers de la route, notamment à Saint-Jean-de-Moirans. La circulation est encore très compliquée sur cet axe. "On vous conseille d'éviter ce secteur, et même si vous le pouvez, de reporter votre voyage", conseille Bernard Perazio.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On devrait avoir les sels de déglaçage qui vont rentrer très vite en action, et qui permettent de retrouver un état normal en milieu de matinée", estime Bernard Perazio, le vice-président du département en charge des routes.

A Vizille, peu après 7h15 du matin, pas moins de 6 véhicules ont été impliqués dans un carambolage à Vizille, sur la RN85, au niveau de l'Intermarché. Quatre voitures, une camionnette et un bus (heureusement vide) sont entrés en collision. L'accident a fait deux blessés légers, dont l'un a dû être conduit par les secours au CHU de Grenoble.

Les poids lourds interdits de circuler sur de nombreux axes

Face à ces difficultés, la préfecture a donc interdit la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes sur de nombreux axes, notamment l'A51 entre Varces et le col du Fau, l'A48 entre Voreppe et Coiranne, et puis la RN 85 (la rampe de Laffrey et la portion entre Vizille et La Mure).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les transports en commun sont également perturbés par endroits : à Vienne, le réseau de bus ne fonctionnait pas jusqu'à 7h ce matin. Et des soucis sur les rails également : notamment pour aller vers Chambéry, ou vers le Nord Isère, des retards sont à prévoir.