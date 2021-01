Neige en Alsace : de nombreux arbres touchés dans les forêts du Haut-Rhin

Les dégâts sont nombreux en forêt, suite aux abondantes chutes de neige en Alsace jeudi dernier. De nombreux arbres sont tombés par terre ou sur la chaussée, il y a encore des routes coupées .

Le Haut-Rhin a été particulièrement touché, les plus gros dégâts sont enregistrés dans la forêt de la Hardt et dans une moindre mesure la forêt du Kastenwald, près de Colmar. Le gros du travail des agents de l'Office National des Forêts est de dégager les chemins. En montagne, pour l'instant, les forêts sont inaccessibles, il y a trop de neige.

Les petits arbres touchés par la sécheresse n'ont pas tenu

Ce sont surtout les arbres fragilisés par la sécheresse qui n'ont pas tenu face au poids de la neige. " Ce sont surtout les petits bois qui ont été touchés : les noisetiers et les frênes. Ils sont plus fragiles que les gros arbres plus massifs," analyse Mathieu Dupeuble, le responsable de l'unité de production forestière à l'ONF.

Dans la forêt de la Hardt © Radio France - Guillaume Chhum

Les agents de l'ONF sur le terrain

Cinq équipes de l'ONF sont présentes dans le Haut-Rhin, pour procéder au dégagement des chemins. "Nous faisons tout pour rouvrir les chemins forestiers, pour permettre l'accès et éviter les accidents. Il faut sécuriser aussi pour les promeneurs et les randonneurs. La forêt de la Hardt est très fréquentée, avec ses 13.000 hectares au total. Nous avons pour l'instant dégagé plus de 37 kilomètres ," détaille Mathieu Dupeuble.

Les opérations doivent se poursuivre encore jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, les agents de l'ONF devraient s'attaquer aux forêts qui sont en montagne.