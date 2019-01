Neige en Creuse, circulation délicate ce mercredi

Creuse, France

Prudence sur les routes de Creuse ce mercredi matin. Les conditions ont été compliquées sur la RN 145 tot ce matin, entre Jarnages et Saint-Vaury, il y a eu un accident à hauteur du Mouchetard, maintenant dégagés. A 8h30, la DIRCO indiquait que les voies de droite sont dégagées. Les conditions sont surtout compliquées sur le réseau secondaire, principalement dans le Sud-Est du département, en particulier sur la RD-982 entre Felletin et La Courtine et globalement toutes les départementales en dessous d'Aubusson et la départementale 941. Dans le secteur de Croze, les patrouilleurs ont relevé entre 10 et 15 centimètres.

Depuis quatre heures ce matin, les agents de la direction des routes du départemental de la Creuse s'activent aux quatre coins du département : 80 agents d'alerte, à bord de 35 engins, la plupart mobilisés depuis 4 heures ce matin. Coté transports scolaires : on sait que les transports Mignaton à Felletin assurent bien leurs circuits. En revanche plusieurs lignes ne sont pas assurées chez Europe voyages : A14 (Saint marc à frongier-Aubusson) CH 5 (Boussac - Guéret), AZ6 entre Chard et Auzances, une partie du G7 bis, mais aussi la Transcreuse 19 (Saint Sulpice les Champs - Guéret)

N'hésitez pas à accompagner vos enfant jusqu'à leur arrêt si vous le pouvez.