Neige en Drôme-Ardèche : 112.000 foyers privés d'électricité, retour complet à la normale prévu pour dimanche

Environ 250 agents Enedis sont sur le terrain ce vendredi soir en Drôme-Ardèche, toujours pour rétablir l'électricité dans 112.000 foyers des deux départements : 60.000 dans la Drôme et 52.000 en Ardèche. Ils seront rejoints tout le week-end par 150 agents venus de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Île-de-France. Enedis promet un retour complet à la normale pour dimanche maximum.

C'est du jamais-vu en Drôme-Ardèche ! - Jeanine Doppel, Directrice Territoriale Enedis Drôme Ardèche

Selon Enedis, 80% des foyers touchés auront de nouveau de l'électricité demain soir. Le courant sera rétabli à 100% dimanche soir maximum indique Jeanine Doppel, la directrice territoriale Enedis Drôme-Ardèche : "Soit ce seront des réparations définitives, soit on ne pourra pas faire la réparation mais on va mettre des moyens de réalimentation provisoire comme des groupes électrogènes".

Selon Jeanince Doppel, le réseau électrique n'a jamais été autant touché en Drôme-Ardèche. Ceci à cause d'une neige collante, gorgée d'eau, extrêmement lourde qui casse les lignes. Autre phénomène : les arbres ont encore des feuilles, les branches cassent et coupent les fils électriques. "Je pense qu'il faudra faire un retour d'expérience, explique Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, en visite ce vendredi à Chabeuil. Si ça veut dire mieux anticiper et équiper les lignes différemment, c'est une question qu'il faut qu'on se pose".

245.000 foyers privés d'électricité en France

Au niveau national, 2.000 salariés Enedis sont engagés pour rétablir l'électricité. Des hélicoptères qui ont décollé de Chambéry sont intervenus ce vendredi en Ardèche, au Cheylard et à Privas pour restaurer les lignes. 245.000 foyers sur les six départements touchés sont toujours privés d'électricité d'après Enedis.