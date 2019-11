Neige en Drôme Ardèche : les foyers privés de courant seront indemnisés

Drôme, France

C'est l'heure des comptes après les fortes chutes de neige du 14 novembre. Enedis va indemniser les foyers dont le courant a été coupé à cause des intempéries, il y en a eu 146 000 au plus fort de la crise dans la Drôme et l'Ardèche.

L’indemnisation prévue par le gestionnaire du réseau électrique dépend du temps que vous avez eu sans courant et de la puissance électrique à laquelle vous avez souscrit et qui est indiquée sur votre contrat. Enedis doit verser une pénalité forfaitaire qui s'élève à 2 euros hors taxe par tranche de 5 heures de coupure et par kilovoltampère, ou kVA. Pour une maison de 90 m2 par exemple, la puissance conseillée est de 9 kVA, ce que donne lieu à une indemnité de 86,40 euros par jour de coupure.

Un dédommagement automatique, aucune démarche à faire

L'indemnisation se fera automatiquement. Si vous êtes concerné, vous n'avez rien à faire. Enedis recense la durée de coupure dont vous avez victime, puis verse l'indemnité correspondante aux fournisseurs concernés qui la déduisent ensuite de votre facture. Pour cet épisode de neige, l'indemnisation moyenne sera de 111 euros par client, calcule Enedis.

D'après nos calculs, quand on sait que 146 000 foyers ont été touchés en tout en Drôme Ardèche, l'indemnité s'élèvera alors en tout à 16,2 millions d'euros pour les clients des deux départements. Elle sera même de près de 37 millions d'euros sur l'ensemble de la France, puisque 330 000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de la crise.