Neige en Isère : les conditions de circulation restent difficiles ce vendredi matin

Grenoble, France

A 5h30 ce vendredi matin l'Isère est toujours en alerte orange à la neige et au verglas. Selon le dernier point d'Enedis jeudi soir 20 000 foyers sont privés d'électricité en Nord-Isère, Bièvre et Sud Grésivaudan.

Depuis jeudi soir il n'y a plus de trains entre Grenoble et Valence et entre Grenoble et Lyon. Hier soir des isérois sont restés en plan à Lyon Part-Dieu. D'autre partis de Grenoble vers 17h direction Lyon sont arrivés vers 22h... à Grenoble! Ils ont été transférés dans le secteur de Saint-André-le-Gaz/La-Tour-du-Pin, dans un des rares trains qui a circulé hier soir entre Lyon et Grenoble.

Ce matin les réseaux de transports en commun restent perturbés, voire complètement à l'arrêt, dans les agglomérations de Vienne et Bourgoin-Jallieu. Les transports scolaires se feront au cas par cas ce matin en Isère.

Côté route, l'A48 est fermée entre la bifurcation de Coiranne (près de Bourgoin-Jallieu) et le péage de Voreppe. Les conditions restent également délicates en direction de la Drôme sur l'A49, ainsi que sur le barreau A432 entre l'A43 et l'aéroport de Lyon St Exupéry. Des déneigements sont en cours sur l'A43 entre Lyon et Chambéry. Entre Chambéry et Grenoble sur l'A41, ce sont des salages qui ont lieu. Idem sur l'A7 en vallée du Rhône.

Sur les réseaux secondaires il est difficile de faire un point complet. Le déneigement est en cours mais la route reste en grande partie impraticable ou très dangereuse sur la RD1085 entre Bourgoin-Jallieu et La Frette, direction Rives/Voiron/Grenoble. La plus grande prudence est de mise également concernant les chutes d'arbres sur la route. A Roche hier soir, près de Bourgoin-Jallieu, un homme de 63 ans a été tué par la chute d'un arbre alors qu'il était en train de dégager la chaussée d'un arbre tombé précédemment. Un homme de 27 ans qui se trouvait avec lui a été hospitalisé en état de choc. Sans parler des routes de montagne évidemment en Sud-Isère.

En Isère les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont toujours interdits sur les autoroutes A48, A43, A49 et au sud de Grenoble sur l'A51 vers le Col du Fau, ainsi que sur les axes suivants :

RD1075, au niveau du Col du Banchet, entre les communes de Les Abrets et Chirens

RD1085, au niveau du Col du Banchet, entre les communes de La Frette et Le Mottier

RD1075 entre les communes de Monestier-de-Clermont et le Col de la Croix-Haute

RN85 dans la rampe de Laffrey, entre les communes de Vizille et La Mure

RN529 entre les communes de Jarrie et La Mure

En vallée du Rhône la circulation est très compliquée sur l'A7 entre Vienne et Orange. "Conséquence, dit APRR, du non respect de l'interdiction par certains poids-lourds. La société d'autoroute demande de reporter autant que possible ses déplacements.

Notez enfin que les situations sont compliquées également aux frontières de nos départements du côté du Royans et de Romans dans la Drôme et au sud dans le secteur de Serres, dans les Hautes-Alpes, de l'autre côté du Col de la Croix-Haute.