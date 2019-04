Neige en Isère : 9.000 foyers privés d’électricité

Isère, France

L’épisode neigeux de la nuit de mercredi 3 au jeudi 4 avril a provoqué d’importants dégâts sur les réseaux électriques, "la chute d’arbres en est principalement la cause", selon Enedis. Les pompiers du SDIS de l’Isère ont reçu des centaines d’appels notamment pour signaler des arbres sur les routes.

En Isère, l'épisode neigeux s'est concentré sur le bassin grenoblois et la vallée du Grésivaudan : quelques centimètres en plaine mais jusqu'à 35 cm à 1.000 mètres d'altitude.

À neuf heures, ce jeudi matin, 50.000 clients étaient toujours privés d’électricité sur les départements de l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Les équipes d’Enedis sont en cours d’intervention et "mettent tout en œuvre pour rétablir au plus vite la situation" selon un communiqué. En Isère, ce sont 9.000 foyers qui étaient encore privés d’électricité en milieu de matinée. Les communes iséroises les plus touchées sont Miribel, Revel, Theys et La Mure.

"L’accès au réseau des équipes d’intervention est rendu particulièrement difficile en raison des fortes chutes de neige et des routes impraticables" précise également le communiqué.