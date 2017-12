Neige et verglas : la Haute-Loire placée en vigilance météo orange

Météo France a placé ce vendredi matin neuf départements en vigilance orange neige et verglas dont la Haute-Loire.

"Il a neigé plus que prévu" dans la nuit de jeudi à vendredi en Haute-Loire, selon Météo France, qui a placé vendredi le département en vigilance orange neige et verglas. Entre 5 et 10 centimètres de neige sont tombés dans la nuit sur les plateaux altiligériens.

- Météo France

Gare aux congères

Pour ce vendredi, Météo France prévoit "des températures négatives en plaine et entre -5/-10°C en montagne". Ainsi que de nouvelles chutes de neige dans l'après-midi, 5 à 10 centimètres supplémentaires pourraient tomber en Haute-Loire et dans les huit autres départements en vigilance orange.

Attention aussi au vent du nord, prévient Météo France, il "augmentera en soirée" et "sera favorable aux congères".