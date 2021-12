EN DIRECT - Neige : la pagaille ce vendredi matin sur les routes des Pays de Savoie

C'est un réveil blanc en Pays de Savoie ce vendredi matin. Depuis 5 heures du matin, il neige à gros flocons. La perturbation arrivée par l'ouest, se décale vers l'est. Météo France, qui a placé nos deux départements en vigilance orange avalanches et neige/verglas, prévoit entre 5 à 10 centimètres en plaine aujourd'hui, jusqu'à 20 cm à Albertville ou à Bourg-Saint-Maurice, et même 30 centimètres près du tunnel du Mont-Blanc.

L'essentiel

Depuis 5 heures ce vendredi, il neige en Pays de Savoie, la perturbation va se calmer en début d'après-midi

Savoie et Haute-Savoie sont placés en vigilance orange avalanches - neige/verglas

Un incendie est en cours depuis 9h30 dans le tunnel de Fréjus, il est fermé

Le trafic est difficile sur tous les axes routiers, 0 806 00 10 10, pour nous faire part de vos conditions de circulation

À Annemasse et dans le Grand Chambéry ne circulent pas, sauf la ligne 11 (Vérel-Pragondran). À Annecy, les bus comptent 30 minutes de retard sur leur temps de trajet habituel

La circulation des poids lourds est interdite sur l'A 40 et l'A 410

Les chaînes sont obligatoires pour circuler au-dessus de 1.000 mètres

On a malheureusement peu de gens équipés de pneus conformes. - Pascal Philippe du réseau AREA

Suivez la situation en direct

10h - Le tunnel de Fréjus fermé, toujours 1.000 foyers privés d'électricité

Le tunnel de Fréjus est coupé dans les deux sens de circulation explique la préfecture de la Savoie. "Un début d'incendie à trois kilomètres de l'entrée côté France, dans second tube du tunnel, actuellement en construction, explique la communication du tunnel. Les camions sont régulés sur l'aire de Rieu-Sec." Dans l'avant-pays savoyard, les routes redeviennent noires. En Haute-Savoie, la neige se transforme en pluie à de nombreux endroits : Thonon, le Chablais et Annecy. À Chambéry, la neige tombe toujours à gros flocons.

En Pays de Savoie, quelque 1.000 foyers sont toujours privés d'électricité. Les principales difficultés sont dans le Val d’Arly (Ugine et Cohennoz) et Saint-Jean-d’Arves dans la Maurienne. Enedis met tout en œuvre pour régler le problème et amener des groupes électrogènes dans les communes, mais les routes sont difficiles d’accès.

9h30 - De grosses difficultés sur le trafic ferroviaire

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé. Par exemple, à Chambéry, des trains sont annulés à cause d'un défaut d'alimentation électrique.

9h - À Chambéry et Annemasse, les bus ne circulent toujours pas

À Chambéry, les bus ne circulent toujours pas. "On est optimistes pour que ça se débloque rapidement. On a beau être équipés avec les ronds-points et les dévers, c'est trop risqué. Dans les bus, les gens sont debout, pas attachés", explique Frédéric Rovire, directeur d'exploitation de l'opérateur Kéolis qui gère le réseau Synchro des bus de l'agglomération de Chambéry. À Annemasse, les bus du réseau TAC ne peuvent pas non plus circuler.

8h30 - La préfecture de Haute-Savoie déconseille de rouler sans équipements spéciaux

En Savoie, ça coince au niveau de Bourdeau, près du tunnel du Chat, un poids lourd est en travers de la route. En Haute-Savoie, sur la moitié ouest, il y a de nombreux accidents. Il est déconseillé de rouler sans équipements spéciaux, explique la préfecture de Haute-Savoie. "En direction de Lyon, il y a eu un blocage poids lourd vers 7 heures, explique Pascal Philippe du réseau AREA. Il y a une accumulation mais la circulation reprend désormais. Vers Albertville et la Maurienne, il n'y a pas de difficulté particulière. Sur l'A 41 nord, circulation difficile, au pas. On a malheureusement peu de gens équipés de pneus conformes."

8h - Circulation difficile sur le réseau autoroutier de l'ATMB

Sur les axes routiers, la circulation est très difficile. Gaëtan Masson, du service d'exploitation des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc. "Il neige sur la totalité du réseau, une quarantaine de chasse-neige sur le réseau. On n'a pas de blocage sur le réseau même si les conditions sont difficiles. Les poids lourds n'ont pas le droit de circuler sur l'A 40."

7h - De la neige jusqu'en début d'après-midi

"La perturbation va rester active jusqu'en début d'après-midi, la neige va progressivement remonter vers 600/800 mètres", explique Sophie Tessier, chef-adjointe du Centre Météo-France des Alpes du Nord. À Chambéry, les bus ne circulent pas, Synchro bus espère une amélioration d'ici 8h ou 8h30 avec le déneigement et salage des voiries en cours.