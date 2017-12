Neige : le gel bloque le trafic SNCF entre Firminy, Saint-Étienne et Lyon

Des caténaires gelées sur les rails de la SNCF empêchent les trains de passer. Un train est parti à 5 heures 40 pour dégeler la ligne.

Une caténaire a gelé pendant la nuit, cela empêche le courant de passer. Aucun train n'est parti depuis 5 heures du matin en direction de Lyon. Le trafic est interrompu entre Firminy, Saint-Étienne et Lyon. La SNCF explique que c'est à cause d'une caténaire gelée que ces trains ne peuvent partir. Un train parti à 6 heures moins 20 a pour mission de racler ce gel. Dès qu'il sera passé, le trafic pourra reprendre normalement. Ce train fait en quelque sorte un travail de chasse-neige et ne roule pas très vite. Il a commencé par passer entre Lyon et Saint-Étienne et devrait ensuite dégeler la zone Firminy-Saint-Étienne.

La neige n'est pas la cause directe de ces suppressions, il n'y a qu'environ 4 centimètres sur les rails, c'est bien le gel qui pose problème. De nombreux usagers sont bloqués en gare de Saint-Étienne Chateaucreux. Certains ne comprennent pas "pourquoi la SNCF ne l'anticipe, alors qu'il neige chaque année".