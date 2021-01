Neige : le point sur la situation en Picardie à 14h30

La circulation est très perturbée ce samedi sur les routes picardes, à cause de la neige et de la pluie verglaçante qui continuent de tomber. Les voitures roulent au ralenti, et il y a eu quelques accidents matériels ce samedi matin. Sur la N25, au nord de Villers-Bocage, un poids lourds était en travers de la voie. Les secours l'ont dégagé en début d'après-midi, mais la circulation reste très ralentie. Par ailleurs, un camping-car s'est couché sur le bas-côté ce samedi matin sur la D1 entre Daours et Amiens. Le conseil départemental indique qu'il poursuit ses opérations de salage.

La Croix-Rouge est intervenue pour porter assistance à une trentaine de voitures coincées dans la côte de Mouflers sur la RN25, sur la départementale entre Abbeville et Amiens. Entre midi et 14h, elle a distribué des denrées alimentaires et des boissons chaudes aux automobilistes. Quelques déneigeuses sont sur place.

C'est toujours compliqué ce samedi après-midi sur la rocade d'Amiens.

Entre Dury et Glisy près d'Amiens ce samedi en début d'après-midi © Radio France - Valentine Meyer

A Amiens, le réseau de bus est suspendu depuis ce samedi midi. La société Ametis n'indique pas quand un retour à la normale sera possible.

Dans le centre ville d'Amiens, certains en profitent pour faire quelques batailles de boules de neige.

Place Gobletr, à Amiens © Radio France - Caroline Félix