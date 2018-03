Les autoroutes sont également concernées dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude.

Perpignan, France

Limiter la pagaille au maximum. Face à l'épisode neigeux prévu dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude dans la nuit de lundi à mardi, les autorités ont pris plusieurs décisions ce lundi soir, afin d'éviter les encombrements et les accidents sur les routes, à cause de la présence de poids-lourds.

Sur arrêté préfectoral, le réseau routier secondaire est ainsi interdit aux poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble des Pyrénées-Orientales. Un tel arrêté est également en vigueur dans les départements de l'Aude et de l'Hérault.

Les autoroutes également interdites aux camions

Sur les autoroutes, là aussi le principe de précaution est appliqué. Les poids-lourds ont interdiction de circuler sur l'A9 de Béziers-ouest à la frontière espagnole. Des aires de stockage sont mises en place.

Sur l'A61, les camions sont interdits entre Narbonne et Toulouse. Les véhicules sont ainsi stationnés à Bizanet, entre Narbonne et Lézignan-Corbières, pour éviter les difficultés en direction de la Ville Rose. De l'autre côté, un stockage est également organisé dans le secteur de Toulouse.

Les dispositifs devraient être levés pendant la journée de mardi, en fonction de l'évolution de la météo.

Le département des Pyrenées-Orientales est placé en vigilance Orange Neige-Verglas par Météo-France.

Le Préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté

d’interdiction de circulation des poids lourds de > 7,5t sur

l’ensemble du réseau secondaire du département de 22H00 à 6H00 pic.twitter.com/lmhHXPKnth — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) March 19, 2018