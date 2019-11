Neige : encore 96.000 foyers sans électricité en Drôme-Ardèche

Drôme, France

La situation s'améliore petit à petit samedi avec la mobilisation de plus de 500 agents d'Enedis en Drôme et en Ardèche. L'objectif est toujours que l'électricité soit rétablie partout dimanche soir au plus tard. Là où les infrastructures sont trop abîmées pour être réparées en urgence ce sont des groupes électrogènes qui sont installés par l'entreprise. 38 000 foyers n'ont toujours pas de courant en Ardèche et 58 000 en Drôme.

Selon un communiqué d'Orange, le réseau téléphonique est rétabli pour la moitié des 10.000 clients particuliers et entreprises privés de téléphone fixe en Drôme et en Ardèche. Internet n'est rétabli que pour 20.000 lignes sur les 50.000 qui ont été interrompues.

22 intoxications au monoxyde de carbone

Les appels à la prudence avec les groupes électrogènes se multiplient. Les préfectures de Drôme et d'Ardèche comme les pompiers rappellent de ne pas les utiliser dans des pièces fermées. Déjà 22 personnes se sont intoxiquées en Drôme-Ardèche.

Pour les personnes qui n'ont pas d'électricité et qui souhaitent prendre une douche, profiter de boissons chaudes ou simplement se mettre au chaud, plusieurs gymnases sont ouverts en Drôme-Ardèche. A Bourg-de-Péage par exemple, où 3000 foyers sont toujours privés d’électricité, la ville a ouvert le Complexe Vercors.

Encore quelques axes secondaires fermés

Ce samedi, les arbres continuent à être dégagés. A Valence, les spahis prêtent main forte aux équipes municipales. En Ardèche, selon un point à 11H15 du service des routes du département, il restait cinq routes fermées à cause de chutes d'arbres ou de lignes à haute tension. Six autres étaient toujours en cours de déneigement dans le Nord Ardèche.

Sur les rails, il n'y a pas de train jusqu'à mardi entre Grenoble et Valence. La ligne TER entre Valence et Gap devrait en revanche reprendre dimanche espère la SNCF. Des bus de substitution ont été mis en place.