Côte d'Azur, France

Au total une cinquantaine de personnes ont du abandonner leur voiture et finir la route à pied pour rentrer chez elles hier soir. Entre Villeneuve-Loubet et Roquefort-les-Pins les pompiers sont intervenus pour aider une 30 aine de personnes sur 2085. De grosses difficultés aussi entre Eze et Villefranche-sur-mer où le verglas rendait la circulation trés compliquée. Une cinquantaine d'automobilistes se sont retrouvés en difficulté sur la route départementale 35 entre Mougins et Antibes.

Ce jeudi matin, les collines niçoises sont dégagées et ça circule aussi sur les routes du département, avec plus ou moins de difficultés.

Les services techniques interviennent un peu partout a cause de chutes d'arbres sur certains axes secondaires. A Mallauséne c'est un pylône qui est tombé sur la route.

les équipements chaines ou pneus neige sont fortement conseillé et même obligatoire dans certains secteurs :

Bande Littorale :

- En raison d’un PL en travers de la route, la route de Gattières (RM 2209 / St-Jeannet) est fermée dans les deux sens de circulation, depuis le 28/02/2018 à 22h00, pour une durée indéterminée ;

- En raison de conditions climatiques défavorables, la RD 92 – Mandelieu-la-Napoule) est fermée dans les deux sens de circulation, le 01/03/2018 à 6h00, pour une durée indéterminée ;

- En raison de coups de mer, la route du bord de mer (RD 6098) est coupée, dans les deux sens de circulation, entre Fort Carré (Antibes) et la Marina-baie-des-Anges (Villeneuve-Loubet), depuis le 28/02/2018 à 20h00, pour une durée indéterminée ;

- Équipements spéciaux obligatoires sur tout le secteur ;

- Verglas généralisé.

Estéron - Préalpes :

- le Col de Bleine (RD 5 - Saint-Auban) est coupé dans les deux sens de circulation, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un affaissement de chaussée, la route du Pont Charles Albert (RM 2209 – Le Broc) est coupée, dans les deux sens de circulation, au lieu-dit « le Clos Martel » pour une durée indéterminée. Déviation mise en place par la RM 1 ;

- Équipements spéciaux obligatoires sur tout le secteur

Verglas généralisé.

Pays Grassois :

- Équipements spéciaux obligatoires sur tout le secteur ;

- Verglas généralisé.

Moyen-Var :

- En raison de la chute d’un poteau EDF haute tension, la RD 6202 (Malaussène) est coupée dans les deux sens de circulation à hauteur de Malaussène le 01/03/2018 à 07h00, pour une durée indéterminée ;

Pas de déviation mise en place en raison des conditions climatiques défavorables.

- Équipements spéciaux obligatoires sur tout le secteur ;

- Verglas généralisé.

Haut-Var/Cians/Daluis :

- En raison de conditions climatiques défavorables, l’accès à Estence (RD 2202 - Entraunes) est coupé dans les deux sens de circulation, le 01/03/2018 à 07h30, pour une durée indéterminée ;

- En raison de conditions climatiques défavorables, la RD 28 (Rigaud) est coupée dans les deux sens de circulation, le 01/03/2018 à 07h00, pour une durée indéterminée ;

Déviation mise par les RD 6202, 2202 et 28 via Guillaumes.

- Équipements spéciaux obligatoires sur tout le secteur ;

- Verglas généralisé.

Tinée :

- En raison de conditions climatiques défavorables, la route d’accès à Isola 2000 (RM 97) est fermée dans les deux sens de circulation, le 28/02/2018 à 22h00, pour une durée indéterminée ;

- Équipements spéciaux obligatoires sur tout le secteur ;

- Verglas généralisé.

Vésubie :

- Équipements spéciaux obligatoires sur tout le secteur ;

- Verglas généralisé.

Menton/Roya/Bevera :

- Équipements spéciaux obligatoires sur tout le secteur ;

- Verglas généralisé.

Paillon/Turini :

- Équipements spéciaux obligatoires sur tout le secteur ;

- Verglas généralisé.

FERMETURES HIVERNALES

- Col de la Bonette (RM 2205 - St. Dalmas-le-Selvage).

- Col de la Lombarde (RM 97 – Isola).

- Col de la Cayolle (RD 2202 – Entraunes).

- Col des Champs (RD 78 / St-Martin-d’Entraunes).

- Circuit de l’Authion (RD 68 – Turini).

- Route de la Madone de Fenestre (RM 94 – St-Martin-Vésubie).

- Route du Boréon (RM 89 – St-Martin-Vésubie).

- Route des Tourres (RD 174 – Chateauneuf d’Entraunes).

- Route des vacheries de cerise - (RM189 - Saint-Martin-Vésubie).

- Accès au Libaret (RM 31 - Venanson).

- Route de Demandols (RM 139 - Saint-Étienne-de-Tinée).

- Col du Buis (RD 2211 – Briançonnet).

- Col de l’Ablé (RD 54 – Lucéram).

