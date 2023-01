Neige : un camion dans le fossé sur la RD941 à l'ouest de Limoges, la circulation très perturbée ce jeudi

Le conducteur du poids lourd a perdu le contrôle et a terminé dans le fossé.

Ce jeudi matin, la police est avisée d'un accident de la route sur la route départementale 941, entre les échangeurs de Landouge et Bellegarde. Un camion est sorti de la route et s'est coincé dans le fossé à cause d'une chaussée verglacée. Le conducteur a perdu le contrôle. Il n'a pas été blessé.

Cet accident a entraîné plusieurs heures de coupure, le temps que les services du conseil départemental interviennent pour mettre en place une déviation et lancer des opérations de salage sur les voies. Déviations mises en place depuis Aixe-sur-Vienne d'un côté et Bellegarde et Landouge de l'autre. La circulation a finalement pu reprendre un peu après 8 heures ce jeudi matin.

Des difficultés aussi sur les boulevards et quais de Vienne

Un autre accident a eu lieu, dans la matinée vers 7h30 à Limoges, à l'angle du pont de la révolution et du quai Salvador Allende. Deux voitures sont en cause. Un refus de priorité serait à l'origine selon la police nationale. Une conductrice a été légèrement blessée et conduite au CHU de Limoges pour des examens médicaux.

La aussi, cet accident a entraîné des ralentissements sur le chemin du travail ce jeudi matin, en particulier les axes principaux à Limoges, à savoir les boulevards et quai de Vienne.