Neige : un homme sauvé après une semaine coincé dans une grange à Saint-Lary-Soulan

Un britannique de 69 ans a été secouru par les pompiers à Saint-Lary-Soulan dans les Hautes-Pyrénées ce mardi 14 décembre. Coincé dans sa grange depuis une semaine à cause de la neige, il était souffrant et avait besoin de soins. Il a été hélitreuillé et transporté à l'hôpital.