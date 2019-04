Nérondes : l'incendiaire présumé sera jugé le 9 juillet

Nérondes, France

Le jeune homme est poursuivi pour incendie, vol et destruction de véhicule puisque la voiture d'un riverain a été entièrement carbonisée. Il risque jusqu'à 10 ans de prison.

Deux classes de l'école de Nérondes seront inutilisables durant de nombreux mois. © Radio France - Michel Benoit

Il va falloir plusieurs mois avant que la petite ville de Nérondes ne se remette de ce vandalisme. Deux classes sont toujours hors d'usage et interdites d'accès : 70 élèves suivent les cours dans d'autres locaux municipaux avec du matériel de fortune : " Ils travaillent sur des tables de salle des fêtes, détaille le maire de Nérondes, Roland Gilbert. Cela, je pense, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ensuite, on est à la recherche de bâtiments modulaires. J'ai une piste, mais il y en a pour 52.000 euros ! " Le conseil municipal décidera le 19 avril s'il profite de cet incendie pour rénover entièrement l'école ou non. Les classes ne seront de toute façon pas utilisables à la rentrée de septembre.

La voiture entièrement carbonisée d'un voisin de l'école © Radio France - Michel Benoit

Certains élèves, les plus petits ne peuvent même plus avoir accès à leurs casiers. Ce qui n'est pas forcément simple à gérer regrette Jacques Liano, vice président du syndicat des écoles : " Il y a des dessins, il y a des lunettes, dans ces casiers, des cahiers de lecture ou de numération avec toutes les images et ce que l'élève a investi dedans. ce sont des petits de six ans, ils ne pourront pas ramener le cahier de l'année, qu'on conserve dans toutes les familles." Quant à Eric, un voisin de l'école, c'est son véhicule qui a été incendié. Les excuses de l'accusé ne lui suffisent pas, même si l'assurance va le rembourser en grande partie du préjudice de sa voiture : " J'ai dû racheter un nouveau véhicule et c'était pas prévu. Je ne l'ai pas encore mais j'ai peur qu'on me le brûle à nouveau. Je dors mal la nuit actuellement. Cela passera mais il faudra du temps. Pour moi, le compte n'y est pas, même s'il regrette ce qu'il a fait. C'est trop facile de s'excuser. Il y a toujours le préjudice qui reste, les journées de boulot perdues. Ca reste dans la tête !" Une facture estimée au total à 250.000 euros.