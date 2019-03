Nérondes : l'incompréhension après l'incendie de l'école

Nérondes, France

Seule une dizaine d'écoliers a été accueillie ce vendredi matin. Les familles qui le pouvaient ont été priées de garder leurs enfants auprès d'elles. Les dégâts sont importants. Les pompiers ont d'abord été appelés pour éteindre un incendie de poubelles dans l'école vers 2H30 du matin... trois heures plus tard, deux nouveaux départs d'incendie : l'un dans les classes d'école, l'autre sur une voiture garée à proximité et totalement calcinée.

Il ne reste plus que la carcasse de la clio incendiée dans la nuit. © Radio France - Michel Benoit

L'incendie volontaire ne fait aucun doute puisque on dénombre trois départs de feu au total dont deux quasiment simultanément : " Eu égard aux constations, on s'oriente plutôt vers l'intention criminelle indique le Commandant Nicolas Fenech, commandant de la compagnie de St-Amand-Montrond. Pour l'instant sur Nérondes, on n'a aucun comportement que l'on pourrait rattacher à ces incendies."

Deux classes de l'école et le bureau de la directrice sont endommagés. © Radio France - Michel Benoit

Le bureau de la directrice est aussi endommagé. La priorité reste d'accueillir les 128 élèves, lundi : " On est en bonne voie pour trouver des solutions en investissant notamment le centre de loisirs. On est sous le choc !" précise Olivier Cottet, directeur départemental de l'éducation nationale. Pour le maire de Nérondes, Roland Gilbert, le climat de violence en France, a peut-être donné de mauvaises idées à certains : " On est abreuvé de ce genre d'images en ce moment. Peut-être que certains désoeuvrés ont voulu imiter des casseurs. Tout est possible."

Une boite utilisée à l'école et abandonnée par les vandales dans une rue de Nérondes. © Radio France - Michel Benoit

Les voisins, beaucoup de personnes âgées qui dormaient n'ont rien vu, ni entendu : " C'est vraiment incompréhensible de s'en prendre à une école. Si ça tombe, ceux qui ont fait ça sont tranquillement en train de dormir en ce moment, des tartines au chocolat que leur amènent leurs parents au lit ! Vraiment, on ne peut plus se sentir en sécurité nulle part." Les vandales ont dispersé du petit matériel de l'école dans les rues : des raquettes, des crayons, des boites. Les enquêteurs espèrent relever des empreintes ou de l'ADN.