Nette augmentation du nombre d'interventions des pompiers en 2018 en Indre-et-Loire

Les pompiers d'Indre-et-Loire ont encore vu leur nombre d'interventions augmenter fortement, en 2018, par rapport aux années précédentes. Ils sont intervenus plus de 38 000 fois l'an dernier, très majoritairement pour du Secours à Personne.

En 2018, les pompiers d'Indre-et-Loire ont réalisé 20% d'interventions de plus qu'en 2014

Indre-et-Loire, France

Les pompiers ont réalisé l'an dernier plus de 38 000 interventions en Touraine. On l'apprend dans le rapport d'activité 2018, publié ce lundi 2 septembre sur la page Facebook du Service d'Incendie et de Secours d'Indre-et-Loire.

Huit interventions sur dix pour du Secours à Personne

Les malaises, les intoxications, les chutes, les accidents à domicile ou sur la voie publique : c'est tout ça qu'on appelle le Secours à Personne, et ça a représenté l'an dernier 78% de l'activité des pompiers d'Indre-et-Loire. 29 575 interventions rien que pour ça, loin devant les accidents de la circulation et les incendies, qui ont, chacun, justifié environ 2 800 sorties.

20% d'interventions supplémentaires depuis 2014

Précisément, les pompiers sont intervenus 38 117 fois l'an dernier en Touraine. C'est un nombre en constante augmentation : + 20% en 5 ans. Près de 16 000 victimes ont été secourues par des pompiers dont l'immense majorité est volontaire. Hors personnel administratif, le SDIS 37 compte un peu moins de 2 300 agents, et il n'y a que 323 professionnels. Des pompiers professionnels qui sont par ailleurs en grève, depuis fin juin, pour dénoncer, notamment, l'insuffisance des effectifs.