Neuf ans après la disparition d'une Varoise, la justice relance l'enquête

C'est un "Cold Case" varois, une enquête non résolue. Neuf ans après la disparition de Laetitia Czuba, Fréjussienne de 33 ans, l'enquête ouverte pour "disparition inquiétante" via une commission rogatoire internationale, est relancée par la nouvelle juge d’instruction en charge du dossier à Draguignan (Var). De nouvelles recherches vont avoir lieu, notamment en Italie, où Laetitia a été vue pour la dernière fois le 25 septembre 2012.

Ce soir-là, la jeune femme quitte son domicile de Fréjus vers 20 heures pour passer la soirée et la nuit chez sa grand-mère dans les Alpes-Maritimes. Elle n'arrivera jamais. La voiture de Laëtitia est retrouvée vers 22h30 en Italie, à Bordighera, à 120 km de Fréjus. Le véhicule est fermé à clé, téléphone et papiers d'identité à l'intérieur. Le sac de vêtements, que Laëtitia a pris pour aller dormir chez sa grand-mère, est retrouvé entre une plage et une résidence. Des images de vidéosurveillance montre d'ailleurs la Varoise, semble-t-il paniquée, en train d'enjamber le portillon de la résidence.

"Tout reprendre dans les moindres détails"

S'il n'y a aujourd'hui "aucun élément nouveau dans le dossier, nous voulons tout reprendre dans les moindres détails, relire tous les procès-verbaux pour fermer les dernières portes", précise Patrice Cambérou, procureur de la République de Draguignan. L'enquête, désormais confiée à la police judiciaire de Toulon, va donc s'attacher à refaire le parcours de la jeune femme entre Fréjus et l’Italie : pourquoi a-t-elle passé la frontière alors qu’elle était attendue chez sa grand-mère ? Pourquoi a-t-elle, au cours de la soirée, emprunté une autoroute italienne à contresens ? Et pourquoi s'est-elle arrêtée à Bordighera ?

"S'il y a déjà beaucoup d'actes d'enquête dans ce dossier, nous n'avons peut-être pas tout", indique le procureur. De nouvelles recherches sont notamment prévues dans les établissements psychiatriques et les morgues d'Italie, en coopération avec les autorités italiennes.

"L'espoir" des parents de Laëtitia

Carmen et Claude Czuba, les parents de la jeune femme, attendaient ce moment "depuis de longs mois". "C'est un espoir car il y a beaucoup de choses qui ont été négligées dans ce dossier", confie son papa. "Les premiers mois, par exemple, il ne s'est rien passé ; on nous répondait qu'elle s'était noyée et qu'on allait bientôt retrouver son corps. Sa voiture a été saisie mais on ne sait pas s'il y avait des traces de sang à l'intérieur... On ne peut pas affirmer non plus qu'elle était seule dans la voiture au moment de passer le péage d'Antibes ! Avec ces nouvelles recherches, on veut savoir ce qu'il s'est passé. A-t-elle été agressée ? On ne sait pas... on ne sait rien", conclut Claude Czuba.

Samedi dernier, comme tous les 25 septembre depuis 2012, les parents et la sœur de Laëtitia se sont rendus à Bordighera pour se recueillir à l'endroit où leur fille a été vue, en vie, pour la dernière fois.