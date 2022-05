Neuf ans après la mort de Pierre sur un chantier, la famille Monin toujours ballottée par la justice

Le supplice continue pour les proches de Pierre Monin, ce jeune ouvrier de 21 ans tué dans un accident du travail sur un chantier, à Mulsanne en 2013. Alors qu'ils s'apprêtaient à prendre la route ce mardi, direction la cour d'appel d'Angers, pour le nouveau procès de trois responsables présumés des faits, leur avocat les a appelés, trois heures avant, pour leur annoncer la nouvelle : procès reporté. "Heureusement que j'étais assise, raconte Evelyne Monin, la mère de Pierre, parce que là on se dit non mais c'est pas possible, on ne va pas nous refaire ça encore une fois ? Et bien si..."

Elle a fait le calcul : en comptant le volet civil (la question des indemnisations), depuis 2017, Evelyne s'est déjà rendue plus de vingt fois au tribunal pour des audiences. Dont la plupart n'ont jamais eu lieu. Quatre fois renvoyé à plus tard par le tribunal correctionnel du Mans pour diverses raisons de procédures et autres maladresses judiciaires, ce dossier d'homicide involontaire a été jugé une première fois en septembre 2018. Bilan : les quatre prévenus ont été condamnés à des peines de prison ferme ou avec sursis. Absent, le conducteur de l'engin qui a écrasé Pierre a toutefois fait opposition et a été rejugé seul en 2021. Dix mois avec sursis. Entre-temps, les trois autres prévenus avaient fait appel pour être rejugés à Angers. Mais neuf ans après les faits, ce nouveau procès n'a pu avoir lieu à la date prévue.

Des proches usés d'attendre les décisions de la justice

"Afin de garantir l’exercice des droits de la défense, le dossier a été renvoyé, à la demande du conseil du prévenu retenu devant une autre juridiction", a confirmé la cour d'appel d'Angers. Me Abed Bendjaoud, avocat de Jean-Marie Giraud, l'employeur du conducteur fautif, se trouvait en effet au même devant devant une cour d'assises. Un énième rendez-vous manqué qui passe mal pour la famille : "J'ai du mal à accepter qu'une cour puisse prendre une telle décision pour une seule personne alors que nous, les parties civiles, on ne se préoccupe pas de nous, c'est pas normal", déplore Evelyne Monin.

Mais la cour d'assises a bien la priorité... L'affaire a donc été renvoyée au 13 juin 2023. Soit plus de 10 ans après l'accident. Une attente interminable à laquelle il faut mettre un terme insiste Benoît, le frère de Pierre, qui ne mâche pas ses mots : "Aujourd'hui, ce n'est plus de la colère que je ressens, c'est de la haine. On vit avec ça continuellement et ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur nos vies professionnelles, personnelles, sans compter l'organisation que ça demande à chaque fois pour prendre sa journée, faire garder les enfants, etc. Et moi ça me dépasse que des gens qui ont leur petite vie tranquille ne se soucient pas de cette histoire parce qu'ils n'ont pas connu ça. Il faut que ça cesse, je n'en peux plus. Vivement qu'on en finisse." Car la famille Monin ne pourra tourner la page que lorsque la justice aura refermé le dossier.