Neuf ans après les faits, le procès de la catastrophe de Brétigny s'ouvre ce lundi

Neuf ans après le déraillement d'un train en gare de Brétigny-sur-Orge, la SNCF, la SNCF Réseau et un cheminot vont être jugés devant le tribunal d'Evry pour blessures et homicides involontaires.

C'est un procès hors normes qui début ce lundi devant le tribunal d'Evry : celui de la catastrophe de Brétigny, l'un des accidents ferroviaires les plus graves de ces dernières décennies en France. Le 12 juillet 2013, un train Intercités assurant la liaison Paris-Limoges déraillait dans cette gare de l'Essonne, causant la mort de sept personnes et faisant des dizaines de blessés. Neuf ans après, un cheminot mais aussi la SNCF et la SNCF Réseau (ex RFF, gestionnaire des voies) comparaissent pour blessures et homicides involontaires.

Un procès hors normes

Deux mois d'audience sont prévus, jusqu'au 17 juin, pour ce procès dans lequel 175 personnes se sont portées parties civiles, elles seront défendues par une cinquantaine d'avocats. Une vingtaine de témoins ont été convoqués. Deux salles du tribunal d'Evry seront entièrement dédiées à cette affaire : la salle d'assises, choisie en raison de sa taille même si l'on juge ici des délits et non des crimes, mais aussi une salle attenante, qui permettra la retransmission des débats à ceux qui n'auront pas eu de place dans la salle principale. Comme pour le procès des attentats du 13 novembre, un code couleur a été établi. Les personnes portant un tour de cou vert acceptent d'être interrogées par la presse. Les autres ne le souhaitent pas.

Des zones d'ombre à éclaircir

Sur le fond, les attentes des familles des victimes sont fortes. Fondateur d'une association qui en regroupe une quarantaine (l'EDVCB, Entraide et Défense des Victimes de la Catastrophe de Brétigny), Thierry Gomes a perdu ses deux parents lors de la catastrophe. Il regrette que des poursuites n'aient été engagées qu'à l'encontre d'un seul cheminot et de deux personnes morales, alors qu'il estime que l'accident découle d'une chaîne de responsabilités. Néanmoins, il espère que le procès permettra de répondre à certaines de ses questions : "pourquoi la limitation de vitesse en vigueur à cet endroit-là n'a-t-elle pas été respectée ? pourquoi les maintenances de cet aiguillage n'ont-elles pas été réalisées ? On peut aussi s'interroger sur la véracité des différents rapports qui ont été rédigés concernant ces maintenances... On attend que ces zones d'ombre soient éclaircies".