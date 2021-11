Neuf blessés dans un accident grave sur la rocade ouest d'Arras

Une collision entre deux voitures, samedi soir vers 22h a fait 9 blessés sur la rocade ouest d'Arras. Plus d'une trentaine de pompiers sont intervenus sur place au niveau de Anzin-Saint-Aubin. Huit personnes ont été légèrement blessées et une jeune fille de 18 ans a été plus grièvement blessée.