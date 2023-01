Neuf bus scolaires incendiés dimanche soir à Evreux

Neuf bus scolaires ont été incendiés vers 23h45 ce dimanche à Evreux. Ils étaient stationnés sur le parking de la société Keolis. Il n'y a pas eu de blessés. 35 pompiers ont été mobilisés : à l'aide de trois lances et d'un lance-canon, ils ont réussi à éviter la propagation du feu aux locaux.

La police s'est rendue sur place, ainsi qu'un élu de la ville d'astreinte. On ne connaît pas l'origine de ce feu. La semaine dernière ainsi que la nuit de la Saint-Sylvestre, du 2 au 3 janvier, près de 90 voitures ont été incendiées dans trois concessions à Caër-Normanville et à Evreux . On ne sait pas si l'incendie de ces neufs bus a un lien.