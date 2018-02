Le Havre, France

10 chasseurs ont été interpellés mercredi matin et 9 d'entre eux ont été placés en garde à vue au Havre. Le parquet du Havre a confirmé ce mercredi l'information du site actu.fr . Ces gardes à vue pourraient être prolongées. On reproche à ces agriculteurs d'avoir commis des dégradations lors de la manifestation du samedi 10 février sur le pont de Normandie. Les chasseurs ont dégradé la chaussée mais ils s'en étaient pris aussi aux forces de l'ordre et du coup ils sont entendus également pour outrage envers personne dépositaire de l'autorité publique.

Sur le pont, des pneus avaient été brûlés, une voiture de gendarmerie retournée et un car de CRS avait même du intervenir pour calmer le jeu. Les agriculteurs venaient de toute la Normandie, notamment de Seine-Maritime, de l'Eure et du Calvados. Ils protestaient contre les changements de date concernant la chasse aux oies cendrées.