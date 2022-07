Neuf chiens secourus sur un toit à Marseille

La SPA appelé à la rescousse. Avec l'aide de la police, ce mardi, la société protectrice des animaux a recueilli neuf chiens réfugiés sur le toit d'une maison. Deux d'entre eux sont même tombés du toit, heureusement sans se blesser. Tous ces chiens logeaient dans des conditions indignes, dans une maison des quartiers est de Marseille.

imaginez-vous sur un toit en taule ou en tuiles à 40 degrés. Ils vivent dans une crasserie monumentale - Xavier Bonnard, président de la SPA

Tous les animaux ont trouvé refuge à la SPA. Où ils sont arrivés anormalement amaigris et dans un état de déshydratation. Xavier Bonnard, président de la SPA ne décolère pas "imaginez-vous sur un toit en taule ou en tuiles à 40 degrés. Ils vivent dans une crasserie monumentale. je vous laisse imaginer les déjections des chiens et l'urine des chiens". Xavier Bonnard qui souhaite également porter plainte pour maltraitance et cruauté envers les animaux. Un plainte qui a toutefois peu de chance d'aboutir, les faits étant considérés comme de la négligence et non de la maltraitance.