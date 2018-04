Rouen, France

Neuf élèves de 6ème du collège Michelet de Bihorel, près de Rouen, ont été victimes d’un produit irritant encore non identifié ce jeudi matin alors qu’ils étaient en cours de physique/chimie. Quelques minutes après leur entrée dans la classe, aux environs de 8 heures, ils ont commencé à se plaindre d’une forte irritation des yeux. Les pompiers et la police sont intervenus dans l'établissement et les enfants ont été pris en charge par les secours qui ont effectué des lavages oculaires sur place. L’origine de cet incident n’a pas pu être déterminé. Selon l’établissement, il n’y avait eu aucune manipulation dans la salle de classe les jours précédents. Et ce n’est pas lié non plus au produit de nettoyage. Les élèves ont pu rendre les cours dans l'après midi.