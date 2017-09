Neuf gardes à vue dans l'enquête sur l'incendie du collège Lucie-Aubrac à Grenoble

Neuf jeunes de la Villeneuve de Grenoble (Isère) ont été interpellés ce mardi dans l'enquête sur l'incendie qui avait ravagé le collège de leur quartier en juin dernier.

La police a procédé à des interpellations à 6h ce mardi matin, tant dans le secteur Arlequins que le secteur Baladins du quartier de la Villeneuve de Grenoble (Isère). Six jeunes ont été arrêtés dans un premier temps puis trois autres un peu plus tard dans la journée. Huit de ces interpellés sont des mineurs âgés de 15 à 17 ans, le dernier est tout juste majeur. Ils sont tous en garde à vue ce mardi soir.

En juin dernier, un incendie allumé volontairement avait détruit entièrement le collège Lucie-Aubrac, situé dans ce même quartier de la Villeneuve, obligeant 300 élèves et leurs enseignants et encadrants à faire la rentrée scolaire dans les anciens bâtiments du collège des Saules, situé en bordure du quartier et rénové en urgence par le Département de l'Isère.

