Neuf hommes recherchés après leur évasion du Centre de Rétention Administratif de Oissel, près de Rouen

Des recherches sont en cours près de Oissel (Seine-Maritime), ce samedi 15 octobre. Selon une information de nos confrères de 76actu , confirmée par la préfecture de la Seine-Maritime à France Bleu Normandie, neuf hommes en situation irrégulière se sont évadés, ce vendredi soir du Centre de Rétention Administratif de Oissel (CRA), près de Rouen, où ils étaient retenus dans l’attente de leur expulsion.

Pour sortir, ces neufs hommes ont réussi, aux alentours de 22h, à casser un mur situé près de l'encadrement d'une fenêtre. Ils se seraient ensuite faufilés par un petit compartiment, accueillant normalement un volet roulant.

Des patrouilles renforcés

Alors pour l'heure, aucun d'entre eux n'a été retrouvé. Ce samedi matin, Pierre-André Durand, le préfet de région et la directrice zonale de la police aux frontières se sont rendus sur place et plusieurs mesures ont été prises. Les patrouilles ont été renforcées au sein du centre mais aussi autour de l'école de police située juste à côté. Des fiches de recherche ont également transmises aux forces de l'ordre pour tenter de retrouver les fugitifs et des travaux ont également été engagés pour sécuriser le site.

Un site considéré comme vétuste

Ce site est d'ailleurs considéré comme vétuste depuis un rapport de la Cimade publié en 2018.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce type d'évasion se produit à Oissel. En 2014, déjà 8 étrangers en situation irrégulière avaient réussi à sortir, en dévissant une des grilles de protection d'une fenêtre de leur dortoir.