Neuf interpellations en gare de Dijon au cours d'une vaste opération de police

Il y a avait du monde ce vendredi après-midi en gare de Dijon, et pas seulement des voyageurs. 34 policiers ont investi les lieux pour mener une vaste opération de contrôle en présence, notamment, du directeur zone de la police aux frontières de la zone Est.

3 000 personnes contrôlées

Les policiers n'ont pas chômé puisqu'au cours de l'après-midi, ils ont réalisé à 3 000 contrôles. Et le bilan est très varié. La préfecture annonce l'interpellation de 7 étrangers en situation irrégulière, celle d'une personne qui était recherchée pour des violences aggravées et qui doit aussi réponde de "port d'arme". Une autre personne a été également interpellé en possession d'un couteau. La police a également dressé 12 PV pour défaut d'attestation de déplacement et 4 PV non port du masque.