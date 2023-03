Neuf jeunes icaunais mis en examen pour enlèvement et séquestration

Il avait la langue bien trop pendue. Mais pourquoi donc , ce jeune toxicomane de 22 ans, qui vit dans une commune viticole de l'agglomération d'Auxerre, a t'il décidé de se confier à son dealer ? Pourquoi lui a t il révélé qu'il venait de toucher un héritage de quelques dizaines de milliers d'euros ? Il ne refera sans doute plus la même erreur dans le futur car cette révélation lui a fait vivre l'enfer.

Le dealer , bien informé sur l'emploi du temps de la victime, s'entoure de 8 autres personnes. Ils décident de l'enlever , le 26 janvier dernier dans le quartier du CHS d'Auxerre. La victime est alors embarquée de force dans une voiture, on lui bande les yeux et pour l'empêcher de se débattre , on lui plante un couteau dans la cuisse. le véhicule quitte Auxerre, direction St Florentin. C'est dans cette commune , au nord est d'Auxerre, dans un petit appartement que la victime est attachée, rouée de coups. Ses ravisseurs veulent lui soutirer son identifiant bancaire et évidemment le mot de passe pour récupérer l'héritage. La victime craque, ses bourreaux transfèrent l'argent.

Profitant sans doute de l'euphorie des malfrats et d'un moment d'inattention, la victime réussi à s'enfuir, il découvre alors qu'il n'est plus à Auxerre , mais à St Florentin, il sonne au hasard, une femme lui ouvre sa porte et appelle les gendarmes qui le prennent en charge, fin du calvaire.

Quant au dealer et ses huit acolytes, ils poursuivent leur vie comme si de rien n'était, dilapidant d'ailleurs une partie du butin dans des enseignes auxerroises et en particulier dans une grande enseigne de sport.

Quatre d'entre eux ont été déférés ce mercredi devant le parquet, cinq ont été présentés le lendemain à un juge d'instruction, trois placés en mandat de dépôt et un autre en contrôle judiciaire.