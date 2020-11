Neuf lycéens en garde à vue après des jets de pétards à Thionville

Une dizaine de lycéens ont été interpellés, 9 étaient toujours en garde à vue, ce mardi midi, au commissariat de Thionville. En ce jour de grève des enseignants, une cinquantaine de lycéens scolarisés à Rosa Parks n'avaient pas l'intention d'intégrer leurs salles de classes ce matin, ils sont donc restés devant l'établissement.

La police présente aux abords du lycée

Mais une poignée d'entre eux, un peu plus virulents qui les autres, ont commencé à allumer des pétards et des fumigènes. La police était aux abords du lycée, à cause du rassemblement mais aussi dans le cadre de la surveillance des établissements scolaires en cette période d'attentat. Cela n'a pas plu à certains lycéens, qui ont pris à partie les forces de l'ordre, en leur jetant des projectiles, et en mettant le feu à une poubelle.

Personne n'a été blessé, le lycée n'a pas été bloqué, il n'y a pas eu d'autres dégradations. Le calme est revenu. Simplement, ces neuf jeunes doivent s'expliquer devant la police.