Neuf militants antispécistes jugés au Mans pour une vingtaine d'intrusions dans des élevages

Neuf militants antispécistes comparaissent devant le tribunal du Mans vendredi 28 janvier pour des intrusions et dégradations dans une vingtaine d'exploitations agricoles entre 2019 et 2021 en Sarthe, Vendée, Finistère, Loire-Atlantique, Mayenne, Maine-et-Loire et dans l'Eure.

Le procès qui s'ouvre ce vendredi au tribunal correctionnel du Mans s'annonce tendu. D'un côté, neuf militants antispécistes de l'association Animal1st, poursuivis pour s'être introduits et avoir dégradé une vingtaine d'exploitations agricoles. De l'autre, la FNSEA qui fait bloc avec 20 parties civiles. Parmi les chefs d'accusations : "Participation à association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement."

Un affrontement idéologique

Ce sont deux fermes sarthoises qui ont été les premières visées le 31 décembre 2019. Puis ces militants se sont rendus en Vendée, dans l'Eure, le Finistère, la Mayenne, le Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique. À chaque fois, un tag "Abolition" est inscrit. Des dégradations sont parfois commises, des animaux sont également déplacés. "On dénonce la violence des faits qui se sont produits. Ils ont le droit d'avoir leur propre position mais on ne comprend pas la manière dont ils agissent pour faire passer leurs idées", réagit Denis Pineau, président de la FDSEA 72. Mais le représentant du premier syndicat agricole va plus loin : c'est en quelque sorte un affrontement idéologique entre deux camps. "On ne comprend pas pourquoi ces personnes qui vont être jugées veulent interdire l'élevage alors que la très grande majorité des consommateurs veut continuer à manger de la viande. C'est cette volonté d'imposer un mode de vie que l'on veut aussi dénoncer par ce procès", ajoute-t-il.

L'association Animal1st est consciente du caractère illégal de ses actions. Une position clairement assumée. "On est un collectif abolitionniste. Une victime est une victime de trop", explique le porte-parole Vincent Aubry. "Depuis des décennies, il n'y a plus aucune nécessité de consommer ces animaux ou des produits issus de ces animaux. On n'a plus vraiment le choix. Si nous ne sommes pas radicaux maintenant, on ne le sera jamais", précise-t-il. Ces militants antispécistes pointent du doigt l'impact de l'élevage sur l'environnement et la pollution que cela créé. La crise sanitaire avec la propagation du Covid leur donne des arguments supplémentaires. "Les premières contaminations ont eu lieu dans un marché aux animaux", explique Vincent Aubry.

Le premier procès depuis la mise en place du dispositif "Déméter"

Ce procès revêt une dimension particulière pour une autre raison. C'est le premier à se tenir depuis la création en 2019 de la cellule Déméter au sein de la Gendarmerie nationale. Les enquêteurs se penchent sur les dossiers de vols et dégradations dans les exploitations agricoles. Et en particulier enquêter et empêcher les "actions de nature idéologique, qu’il s’agisse de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole ou d’actions dures ayant des répercussions matérielles ou physique", selon les mots de Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur. Cette entité est régulièrement l'objet de critiques. Les associations environnementales y voient la volonté de bâillonner toute critique de l'agriculture intensive.

"Il s'agit d'un procès politique", considère d'ailleurs Vincent Aubry, le porte-parole de l'association Animal1st. Avant d'aboutir à ce procès, l'enquête a duré deux ans. Il évoque des perquisitions régulières, des balises GPS installées sur les voitures des militants antispécistes. "Quand les agriculteurs mettent le feu à des pneus sur la route, il ne se passe pas grand chose, et là on nous accuse d'association de malfaiteur", s'insurge-t-il. Le ton n'est évidemment pas le même du côté des agriculteurs. "Cette cellule a permis de calmer les choses sur le terrain", considère la FDSEA de la Sarthe. Les deux camps tracteront dès 8h ce vendredi matin, avant l'ouverture du procès, prévu à 9h. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA viendra d'ailleurs au Mans, pour soutenir les agriculteurs et rencontrer les consommateurs au marché des Jacobins. A deux pas de là, à la même heure, les animalistes tiendront un happening pour expliquer leur démarche.