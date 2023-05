Neuf mois après la mort d'un jeune tué par balle à Colmar, une reconstitution est organisée

Une reconstitution judiciaire est organisée jeudi matin à Colmar, neuf mois après la mort d'un jeune Afghan dans le quartier de Europe . De nombreuses forces de l'ordre sont mobilisées. Ils sont une centaine : gendarmes mobiles, policiers municipaux et nationaux. "Au cours de cette opération des captations d'images et des vidéos vont être effectuées au moyen d'un drone", précise la police nationale du Haut-Rhin dans un message sur Facebook.

ⓘ Publicité

Les deux mis en cause seront sur place, ainsi que des personnes en lien avec l'affaire. L'opération doit durer toute la matinée au moins.

Deux jeunes mis en examen pour assassinat

Le 14 août 2022, quartier Europe à Colmar, Abdul Quayyem Ahmadzai prenait une balle dans le thorax après une altercation. Il était mort des suites de sa blessure le lendemain. Avec des amis, cet Afghan de 27 ans, agacé par les bruits d'un scooter, avait demandé au conducteur de s'éloigner. Une altercation avait éclaté entre deux groupes, et un coup de feu avait été tiré.

Deux hommes ont été mis en examen pour assassinat . Un mineur de 17 ans et un autre jeune tout juste majeur. Ils sont considérés par la justice comme "coauteurs" de cet assassinat, "et non comme auteur et complice", avait précisé la procureur de Colmar. Ils sont également mis en examen pour infractions à la législation sur les armes "en l'espèce un pistolet automatique, en réunion".