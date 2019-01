Neuf mois de prison pour avoir frappé un gendarme à Saint-Calais

Le tribunal du Mans a condamné un homme de 42 ans qui avait frappé et menacé de mort des gendarmes à Saint-Calais, dans la Sarthe, ce samedi. Cet habitant de la commune s'était emporté après le refus de la gérante d'une supérette de lui vendre de l'alcool.

Le Mans, France

La scène se déroule samedi à Saint-Calais dans la Sarthe. Selon la commerçante, l'homme était déjà trop ivre pour qu'elle lui vende de l'alcool. Face au refus, le quadragénaire s'énerve et commence à insulter les gérants du Cocci Market et un client qui tente de s'interposer. Puis il sort un couteau avant de quitter les lieux et de rejoindre un bar voisin.

C'est là que les gendarmes le retrouvent quelques minutes plus tard pour l'arrêter. Mais le quadragénaire ne se laisse pas faire. Il assène un coup de tête à l'un des militaires, insulte copieusement et menace de mort ses collègues. "Une scène choquante qui se banalise", selon l'avocate des gendarmes. Le prévenu, lui, évoque ses problèmes d'alcool et assure ne pas se souvenir d'une partie des événements.

En plus de la peine de neuf mois de prison ferme, le tribunal l'a condamné à 350 euros de dommages-intérêts pour chacun des deux gendarmes agressés.