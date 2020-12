Neuf nouveaux médecins au Centre hospitalier public du Cotentin

Arrivées en cascade au Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC). Depuis début novembre, neuf nouveaux médecins ont rejoint l'établissement. Ce dernier continue sa lancée pour renforcer "son attractivité", explique le service communication. Des postes ont été crées. Il ne s'agit pas de remplacements. Ces nouveaux praticiens ont chacun leur spécialité et seront "un véritable plus" pour l'hôpital.

Parmi ces nouveaux arrivants, il y a une médecin ORL , un hépatogastroentérologue, un urologue, une oncologue, une spécialiste de la chirurgie de la main, un cardiologue, deux ophtalmologues et un médecin polyvalent.

"Un hôpital plutôt à taille humaine"

Seul le cardiologue a été formé à Cherbourg, où il était interne en médecine. Originaire de Vire dans le Calvados, Nicolas Junqua a saisi l’opportunité : "Moi j'étais plutôt intéressé par la cardiologie dite générale. À Caen par exemple, c'est plus spécialisé. Je me retrouve donc assez bien dans le service de Cherbourg. Cela fait aussi plaisir de se retrouver dans un hôpital plutôt à taille humaine. C'est vrai que l'on se connait quasiment tous et puis c'est une Région qui me plait bien. Lorsque l'on a besoin de l'avis d'un spécialiste, il suffit de monter un étage", explique le jeune praticien.

Hormis ce professionnel, la plupart des nouvelles recrues exerçaient dans d'autres régions ou à l'étranger. Un couple travaillait en Algérie et une autre médecin en Espagne.

Déjà à la rentrée, une dizaines de nouveaux médecins avaient rejoint les équipes de l'Hôpital Louis Pasteur pour développer le premier plateau de coronarographie de la Manche.