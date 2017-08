Neuf personnes désormais en garde à vue, suite à la saisie record de cocaine sur le port du Havre

Ils ne sont plus cinq, mais neuf à se trouver en garde à vue suite à la saisie de près d'une tonne de cocaine sur le port du Havre samedi dernier. Les premières mises en examen pourraient tombées ce mercredi.

Le parquet du Havre a indiqué à France Bleu Normandie que le nombre de gardés à vue était passé de cinq à neuf, suite à la saisie de près d'une tonne de cocaine samedi dernier, sur le port du Havre. Les premières mises en examen pourraient intervenir à partir de mercredi et jusqu'à vendredi. Le parquet pourrait ensuite organiser une conférence de presse, afin d'exposer et d'expliquer la situation.

Le week-end dernier, un douanier du Havre confiait "ne pas avoir vu ça depuis plusieurs années". Les douaniers et les policiers du SRPJ de Rouen venaient alors de saisir plus de 800 kilos de cocaïne, l'équivalent de 35 millions d'euros de poudre blanche. Selon le procureur de la République du Havre, François Gosselin, la drogue saisie est arrivée d'Amérique du Sud, comme dans la plupart des affaires. L'enquête menée par le Service régional de police judiciaire (SRPJ) et la Direction des opération douanière avait été lancée il y a plusieurs mois.

Ce samedi, cinq personnes avaient été placées en garde à vue. Selon le procureur de la République du Havre, parmi ces gardés à vue deux seraient déjà connus des services de police pour trafic de stupéfiant. Un autre travaillerait au port du Havre.