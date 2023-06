Mort de Nahel : neuf personnes interpellées après la nuit de dégradations à Nantes

Neuf personnes, dont huit mineurs, ont été arrêtées après les multiples dégradations commises dans la nuit du 29 au 30 juin, dans différents quartiers de Nantes. C'est ce qu'annonce, en ce début d'après-midi ce vendredi, le procureur de la République de Nantes. Renaud Gaudeul. Il précise, par ailleurs, que parmi les mineurs, le plus jeune est âgé de 13 ans. Dans la majorité des cas, ces interpellations portent sur des faits de participation à un attroupement avec arme et dégradation par incendie.

En France, 875 interpellations

En France, au total, il y a eu 875 interpellations, dont 408 à Paris et sa proche banlieue. Le ministère de l'Intérieur indique également que 249 policiers et gendarmes ont été blessés. Peu de temps après cette nuit de violences avec des scènes dans des dizaines de villes, grandes comme moyennes, Emmanuel Macron s'est félicité de la réponse "rapide et adaptée" des forces de l'ordre et annoncé que des "moyens supplémentaires" allaient être déployés.