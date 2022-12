Neuf personnes interpellées dans l'Yonne pour 65 cambriolages

Les gendarmes de Toucy et Auxerre sont intervenus pour interpeller neuf personnes ce mardi matin à Saint-Père.

Vaste coup de filet ce mardi matin à Saint-Père, près de Vézelay. Les gendarmes de Toucy et Auxerre ont interpellé neuf personnes pour vol en bande organisée. Les suspects ont été placés en garde à vue et présenté au parquet ce vendredi après-midi, confirme le procureur de la République d'Auxerre. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à 65 cambriolages en seulement deux mois, entre octobre et novembre. Le butin s'élève à 150.000 euros.

Des voitures de collection ou des engins de jardinage volés

Les victimes de ces vols en bande organisés sont principalement dans l'Yonne, il s'agit à la fois de particuliers ou d'entreprises. Les objets volés sont également très variés : de la voiture de collection à l'engin de jardinage, en passant par des bouteilles d'alcool. Les gendarmes sont parvenus à retrouver une grande partie des biens volés. Ils travaillent désormais à identifier les victimes pour leur rendre les objets.

Des cambriolages toujours de nuit

Les neufs suspects sont âgés de 23 à 40 ans, il y a également un mineur. Ce sont tous des personnes issues de la communauté des gens du voyage**.** Certains sont soupçonnés d'avoir commis les vols et d'autres d'avoir revendu les objets dérobés. Selon le procureur de la République, Hugues de Phily, il s'agit d'une équipe "structurée", qui procédait toujours de nuit.

Le parquet a demandé le placement en détention provisoire de cinq des neuf suspects. Pour les quatre autres suspects, il a demandé le placement en contrôle judiciaire.