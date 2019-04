Neuf mises en examen pour fraudes et démarchages abusifs auprès de personnes âgées, 170 victimes dans l'Yonne

Dix personnes soupçonnées d'escroquerie ont été interpellées mercredi 10 avril par les militaires icaunais. Neuf ont été mises en examen deux jours plus tard. Elles auraient notamment abusé de personnes âgées dans le cadre de démarchage parfois agressif. Il y aurait 170 victimes dans l'Yonne.

Les escrocs démarchaient depuis plusieurs années des personnes âgées, parfois de manière agressive, en leur proposant des travaux divers de nettoyage et de démoussage de toitures.

Yonne, France

Joli coup de filet de la brigade des recherches de la gendarmerie d'Auxerre. Après un mois d'enquête, les militaires icaunais ont mis au jour un vaste réseau d'escroquerie, qui s'étend sur l'Yonne, mais concerne également d'autres départements voisins.

C'est la procureure de la République d'Auxerre, Sophie Macquart-Moulin, qui annonce ce samedi 13 avril dans un communiqué, le résultat des investigations menées depuis mai dernier et "portant sur des faits de démarchage, parfois agressif, réalisé au préjudice de personnes âgées à qui il était proposé, depuis plusieurs années, des travaux divers de nettoyage et de démoussage de toitures".

Quatre femmes et cinq hommes de 28 à 58 ans mis en cause

Les mis en cause, interpellés mercredi 10 avril lors d'une grande opération - une quarantaine d'hommes mobilisés - menée conjointement par la brigade des recherches d'Auxerre, d'autres militaires de la compagnie d’Auxerre et de Cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes de l'Yonne (Celtif 89), font tous partie de la même famille.

Au nombre de dix, quatre femmes et six hommes, ils sont âgés de 28 à 58 ans, originaires du Centre Yonne. La plupart, ajoute le parquet auxerrois, "n'étaient pas inscrits auprès du répertoire des métiers ou du registre du commerce et des sociétés"... Mais certains étaient déjà connus des forces de l'ordre pour "escroquerie, vols ou travail dissimulé".

170 victimes dans l'Yonne, 300 000 € soustraits frauduleusement

170 victimes et notamment des personnes âgées ont été recensées dans l'Yonne. Mais pas que. Les mis en cause sévissaient également dans le Loiret, la Nièvre ou encore l'Aube, le Calvados, la Moselle ou la Meurthe-et-Moselle. Au total, ils auraient obtenu 300 000 € de leurs victimes.

"Les perquisitions ont permis la saisie de six véhicules pour une valeur globale estimée à 122 000 € ainsi que 125 000 € en numéraire, confisqués notamment sur les comptes bancaires des intéressés", détaille la magistrate dans son communiqué.

Neuf mises en examen

Et d'ajouter que vendredi 12 avril, une information judiciaire pour "travail dissimulé, fraudes aux prestations familiales et sociales, abus de faiblesse dans le cadre d'un démarchage, recel habituel des produits du travail dissimulé et de l'abus de faiblesse, ou infractions à la réglementation sur le démarchage" a été ouverte.

Les mis en cause ont "globalement reconnu les faits qui leur étaient reprochés", termine le parquet icaunais. Sur les dix, ils sont finalement neuf à avoir été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.