Neuf plaisanciers sur dix ne cotisent pas à la SNSM! C'est le coup de gueule du responsable SNSM dans la Manche

Sur quelques 600 000 plaisanciers français, seuls dix pour cent d'entre eux font un don annuel à la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. La SNSM est une association, pas une administration. Ses services sont gratuits, mais elle existe surtout grâce aux dons

Les plaisanciers ne sont pas les plus généreux avec les sauveteurs en mer. C'est l'amer constat que fait Jean-Marie Choisy, le délégué départemental de la SNSM dans la Manche (50). Dans ce département, qui présente trois cent cinquante kilomètres de côte, ce sont quatre-cent -cinquante bénévoles qui sont mobilisés, été comme hiver , pour sauver la vie de celles et ceux qui rencontrent des difficultés en mer: pécheurs, promeneurs et plaisanciers.

Les plaisanciers ne donnent pas assez

Jean-Marie Choisy estime que tout le monde devrait cotiser à la SNSM, car chacun d'entre eux sera peut-être un jour "usager" des services de la SNSM. les bénévoles de cette association sauvent des vies chaque année et n'hésitent pas à braver les intempéries pour sortir en mer. Les plaisanciers ne sont pas toujours prudents: certains ne respectent pas les consignes de sécurité, comme le port des gilets de sauvetage pourtant obligatoires. Et certains prennent la mer sans avoir vérifié la météo et les horaires de marée. Dans la Manche, la météo est souvent changeante et présente donc une dangerosité particulière.

La SNSM, présente sur tout le littoral français, fonctionne grâce aux dons et au mécénat à quatre-vingt pour cent. Les subventions de l'Etat ne représentent que vingt pour cent des revenus de l'association. Au total, ce sont sept mille personnes en France, qui veillent à la sécurité des français et des touristes sur nos plages et en mer.