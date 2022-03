Neuf policiers jugés pour harcèlement moral et injures racistes à Nancy

Neuf policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) de nuit de Nancy seront jugés jeudi et vendredi pour harcèlement moral et injures racistes envers quatre de leurs anciens collègues.

Neuf policiers sur le banc des prévenus, quatre sur celui des parties civiles. Un procès pour des faits de harcèlement moral et racisme au sein de la Brigade anticriminalité (BAC) de nuit de Nancy s'ouvre ce jeudi au tribunal correctionnel de Nancy (Meurthe-et-Moselle). L'affaire a éclaté en 2018, lorsqu'un policier de ce service nancéien a dénoncé auprès de sa hiérarchie, les agissements de plusieurs collègues. Membre d'un groupe de discussion sur le réseau social Messenger, il a été témoin d'échanges à caractère raciste et xénophobe.

Ce service était totalement phagocyté par une meute d'individus, manifestement extrémistes, racistes, sexistes

Son témoignage a alors déclenché une enquête de l'IGPN (Inspection générale de la police nationale). Dans un rapport accablant, la police des polices a mis en lumière des faits graves de harcèlement, répétés entre 2015 et 2018, ayant entraîné "une dégradation des conditions de travail" et surtout "une altération de la santé physique et morale" des victimes. Après l'ouverture de l'enquête l'IGPN, quatre policiers ont décidé de briser le silence. Une femme a relaté les humiliations qu'elle a vécu, elle a décrit un environnement sexiste.

Mais la principale cible des mis en cause était un policier d'origine maghrébine, insulté régulièrement de "bougnoule" ou de "bicot". Il recevait également des messages anonymes avec des photos de saucissons pur porc de Lorraine. Aucun de ses collègues ne lui adressait la parole lorsqu'ils patrouillaient ensemble. "Ce service était totalement phagocyté par une meute d'individus, manifestement extrémistes, racistes, sexistes. Une meute qui avait décidé de prendre la main sur le service. Tous ceux qui n'adhéraient pas à leur manière de faire ou à leurs idées, étaient harcelés, ostracisés et complètement détruits par leur comportement. _Certains ont pensé au suicide, certains sont tombés en dépression_", dénonce Maître Frédéric Berna, avocat des quatre policiers qui se sont portés parties civiles.

Dépression et idées suicidaires

Un des plaignants, souhaitant rester anonyme, s'est confié à France Bleu Sud Lorraine. Il raconte comment il a été mis à l'écart du groupe. "Lors des pauses café, par exemple, vous posez des questions, mais personne ne vous répond, personne ne vous regarde. Ils continuent la discussion comme si vous n'étiez pas là. Ensuite, il y a la répartition des fonctionnaires dans le véhicule de police. Si vous êtes gradé vous êtes forcément à l'avant. La personne mise à l'écart est assise à l'arrière. Personne ne va lui parler pendant la vacation. Donc, cette personne [mise à l'écart] voit dans la rue une personne suspecte, un cambrioleur par exemple, les autres ne l'écoutent pas. Ils font comme si elle n'avait rien dit".

Des situations qui se répètent quotidiennement au travail et qui finissent par peser sur le moral. "On est tellement rabaissé, on se dit 'je suis une merde, je ne sers à rien du tout'. Sauf que si on ne sert à rien autant en finir ... Vous rentrez chez vous, ça va ne pas. Vous n'avez même plus envie de votre femme. Certains collègues ont divorcé, ont vendu leur maison. Votre vie est complètement chamboulée".

Ce plaignant redoute le procès. "Cela va être difficile parce que ça va faire remonter beaucoup de chose. C'était il y a longtemps mais ça remue beaucoup de chose. On est tellement blessé qu'on ne peut pas tourner la page. On se demande toujours si on est à la hauteur parce qu'on nous a essoré".

Des sanctions administratives ont déjà été prononcées

Lors de leurs auditions, les policiers mis en cause ont nié les faits qui leur sont reprochés. "Certains ont décidé de nous dire : 'on n'est pas racistes, regardez on a un amis noir'. Mais quand on appelle son collègue le 'bicot', quand on appelle son collègue le 'bougnoule', quand on lui envoie des photos de saucisson pur porc, je crois qu'on peut difficilement indiquer qu'on n'est pas raciste", rétorque Me Berna.

Les neuf policiers sont passé en conseil de discipline en octobre dernier. Des sanctions administratives ont été prises : quatre ont été révoqués, quatre ont été exclus temporairement, le neuvième a été rétrogradé. Leur procès se tient ce jeudi et ce vendredi au tribunal correctionnel de Nancy.