Neuf postes de policiers ouverts dans le Cher

"C'est un bon début" Cyril Georgy, représentant du syndicat Alliance nuit dans le Cher souffle un peu. Depuis des mois, le syndicat fait les comptes : d'ici la fin de l'année, il manquera une trentaine de policiers dans les commissariats de Bourges et Vierzon. Alors l'annonce de l'ouverture de neuf postes apporte un peu d'air frais. Mais ce ne sera pas suffisant. "Ces postes ne sont pour l'instant pas pourvu et on ne sait pas si on aura les candidats. La région n'est pas très attractive"

Même réserve de la part du commissaire divisionnaire, Laurent Astegiano. "Neuf postes, je les prend. Mais ce sont des gens qui n'ont pas encore été désignés. Il y a deux possibilités : soit ce sont des gens qui veulent revenir dans leur région et c'est assez facile. Soit ce sont des gens qui veulent quitter leur affectation et qu'il faut convaincre de l'attractivité du Cher".

Huit de ces nouveaux postes iront à Bourges, le neuvième sera affecté à Vierzon.