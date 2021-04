De nombreuses infractions routières au cours du week-end en Haute-Saône

Les gendarmes de Haute-Saône ont procédé à neuf rétentions de permis de conduire au cours du week-end des 9, 10 et 11 avril 2021, huit pour des vitesses excessives et une pour une conduite en état d'ivresse.

Neuf conducteurs ont fait l'objet d'une rétention de permis de conduire au cours du week-end du 9 et 11 avril 2021 en Haute-Saône suite à des contrôles réalisés par l'EDSR (Escadron départemental de sécurité routière) de la gendarmerie. Le piteux record du week-end revient à un automobiliste de 27 ans, flashé samedi 10 avril à 195 km/h sur la RN 57 entre Vesoul et Besançon, sur une portion limitée à 110 km/h. Outre la rétention de permis, ce bisontin de 27 ans s'est vu saisir son véhicule.

Deux autres excès de vitesse de plus de 50 km/h ont été constatés, l'un à 144 km/h au lieu de 80 sur la RD 457 entre Vesoul et Besançon, l'autre à 138 km/h au lieu de 80 sur la RD entre Vesoul et Gray. Dans les deux cas, les conducteurs, âgés respectivement de 18 et 20 ans, étaient titulaire d'un permis probatoire.

Vitesse excessive et alcool au volant

5 autres cas de vitesse excessive, de 40 à 50 km/h au dessus de la limite autorisés, ont été sanctionnés dans le département. Un habitant de Framont a par ailleurs été contrôlé à Seveux alors qu'il conduisait avec un taux d'alcoolémie de 1,14 grammes par litre de sang.

Par ailleurs, la brigade motorisée de Vesoul a contrôlé ce vendredi sur la RD 457 un automobiliste à 123 km/h au lieu de 80, il avait également franchi sous les yeux des gendarmes une ligne continue, conduisait malgré une annulation de son permis de conduire et était positif aux produits stupéfiants. En plus le véhicule n'est pas assuré. La propriétaire, passagère au moment de l'infraction, était en récidive de défaut d'assurance, son véhicule a été saisi.



Une accumulation d'infractions pour un conducteur à Lure

Enfin, à Lure, en pleine agglomération, un Luxovien de 36 ans a cru bon de jouer les Fangio en circulant à toute vitesse à cheval sur une ligne continue et en faisant crisser ses pneus. Les gendarmes l'ont fait souffler dans le ballon, il présentait un taux de 1, 68 grammes par litre de sang, il était en récidive, et il conduisait malgré une condamnation il y a un mois à une interdiction de conduire tous véhicules à moteur. Le conducteur et son passager ont également été verbalisés pour défaut d'attestation dérogatoire Covid au delà des 10 kilomètres.