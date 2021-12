Neuf suspects en garde à vue à Rennes après un coup de filet anti-drogue

Neuf suspects se trouvent ce jeudi soir en garde à vue, à Rennes. Ils ont été interpellés lors d'un coup de filet de la police judiciaire, mardi. Des stupéfiants et des armes ont été saisis.

Neuf hommes sont actuellement en garde à vue, ce samedi soir, à Rennes. Ils ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants par la direction territoriale de la police judiciaire, indique le Procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, confirmant une information de nos confrères de Ouest-France.

Une femme avait également été arrêtée lors du coup de filet dans le quartier de la Bellangerais, avant d'être libérée mercredi, "sans poursuite à ce stade". Sur les neuf gardés à vue, deux sont inconnus de la justice, et trois ont déjà été condamnés pour des affaires de trafic de stupéfiants.

De la drogue et des armes

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur 1,3 kilos de résine de cannabis, mais aussi 300 grammes d'herbe, plus de 200 de cocaïne, et près de 6000 euros en argent liquide. Des armes ont également été découvertes : un fusil à pompe de calibre 12, un flash ball et des munitions, un gom cogne, des munitions de calibre 38. Trois véhicules ont été saisis.